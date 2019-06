Ue: commissario Vestager a "Il Foglio", una via europea alla tecnologia

- Per molto tempo, Margrethe Vestager è stata una politica incompresa. All'inizio del suo incarico come commissario europeo per la Concorrenza, cinque anni fa, le sue indagini sui monopoli nel settore tecnologico non erano viste di buon occhio dalla maggioranza dei cittadini europei. A ogni multa contro Apple, a ogni indagine sull'abuso di posizione dominante di Google, a ogni inchiesta contro Amazon, l'impressione che ne usciva era che l'arcigna burocrazia brussellese si stesse accanendo contro le compagnie agili e smart della Silicon Valley. Nei primi anni del suo mandato, Margrethe Vestager era diventata la personificazione della mano dura dell'Europa contro il libero mercato e contro le aziende della Silicon Valley, che donavano al mondo una meraviglia via l'altra, e per di più gratis. Poi qualcosa è cambiato. (segue) (Res)