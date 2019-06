Giappone-Russia: Tokyo revoca bando a pollame russo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Giappone hanno confermato in modo inequivocabile la necessità di proseguire gli sforzi per la creazione di un'architettura di sicurezza comune nella regione dell'Asia-Pacifico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a seguito dei colloqui ministeriali 2+2 svoltisi ieri a Tokyo. "Ritengo che sia un risultato abbastanza positivo della nostra discussione che sia i partecipanti russi che i nostri partner giapponesi hanno chiaramente confermato la necessità di continuare a lavorare sull'architettura di sicurezza e cooperazione nella regione Asia-Pacifico, nel quadro dei vertici dell'Asia orientale. In particolare, attraverso i nostri rappresentanti permanenti presso la sede dell'Asean a Giacarta", ha dichiarato Lavrov in seguito ai colloqui. Il ministro ha aggiunto che Mosca sostiene la creazione dell'architettura di sicurezza dell'Asia-Pacifico sulla base di principi di indivisibilità della stessa, non di interessi ristretti di alcuni blocchi militari. (segue) (Git)