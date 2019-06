Giappone-Russia: Tokyo revoca bando a pollame russo (5)

- "Abbiamo ribadito la nostra posizione a favore del rafforzamento della sicurezza nella nostra regione comune, sulla base di approcci collettivi, piuttosto che quelli ristretti, perseguiti da blocchi separati. Auspicando che tutti riconoscano che non esiste alternativa al principio di indivisibilità della sicurezza, dove nessun paese dovrebbe garantire la sua sicurezza a scapito della compromissione di quella degli altri", ha aggiunto Lavrov. Ieri, nella capitale giapponese, è iniziata la quarta serie di colloqui nel cosiddetto formato 2+2 tra i ministri degli Esteri e della Difesa di Russia e Giappone. Le parti si sono scambiate delle opinioni su questioni bilaterali e sulla questione della Corea del Nord, mentre Mosca ha espresso preoccupazione per il dispiegamento del sistema di difesa missilistica progettato dagli Stati Uniti nella Penisola. Per Mosca questa decisione è una minaccia per l'equilibrio di sicurezza regionale. (Git)