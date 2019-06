Cina: ministero Esteri, no al protezionismo, Pechino difenderà i propri interessi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se gli Stati Uniti insisteranno nell'adottare misure commerciali unilaterali contro la Cina, innescheranno gravi conseguenze sul proprio sviluppo economico e sul benessere del popolo statunitense", ha detto Gao. Il portavoce ha poi aggiunto che la Cina si oppone fermamente al bullismo commerciale delle tariffe aggiuntive unilaterali e all'escalation delle frizioni commerciali, e prenderà le contromisure necessarie. "Ci auguriamo che gli Stati Uniti interrompano quanto prima la loro condotta scorretta per evitare maggiori perdite ai danno delle imprese e dei consumatori in entrambi i paesi, oltre a causare danni all'economia globale", ha sottolineato Gao, aggiungendo poi che gli Usa dovrebbero creare le condizioni e l'ambiente necessari per risolvere i problemi attraverso il dialogo su un piano di parità. "In quanto le due maggiori economie del mondo, la Cina e gli Stati Uniti hanno strutture economiche complementari, legami molto stretti ed enormi interessi convergenti. Crediamo che entrambe le parti possano trovare il modo per risolvere adeguatamente i loro problemi attraverso un dialogo equo e soddisfare le rispettive e legittime preoccupazioni", ha ribadito il portavoce del ministero. (segue) (Cip)