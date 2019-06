Cina-Italia: completata macchina escavatrice gallerie per ferrovia Milano-Verona

- China Railway Engineering Equipment Group (Creg) ha annunciato di avere terminato l’assemblaggio della fresa meccanica a piena sezione "Tbm", una macchina escavatrice per gallerie, che sarà esportata in Italia per un progetto di costruzione nell'ambito della ferrovia ad alta velocità che collega Milano e Verona. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la macchina, completata sabato presso uno stabilimento a Zhengzhou, capitale della provincia di Henan, nella Cina centrale, ha un diametro di 10,03 metri e una lunghezza complessiva di 155 metri, e pesa 1.800 tonnellate. Franco Lombardi, presidente della joint venture italiana Cepav Due, ha dichiarato che il committente del progetto di costruzione ha scelto Creg fra un certo numero di offerenti per l'acquisto della Tbm, poiché l'azienda cinese ha potuto fornire soluzioni personalizzate. Zhang Zhiguo, vice direttore generale di Creg, ha sottolineato che l'esportazione in Italia segna l'ingresso dell'azienda nel mercato europeo. Creg ha partecipato a progetti ferroviari urbani e di acqua potabile in 19 paesi e regioni tra cui Malesia, Singapore, Algeria ed Emirati Arabi. (Cip)