Kazakhstan: investitori stranieri nel 2018 hanno creato 6 mila posti di lavoro

- Fra il 2018 e il 2019 in Kazakhstan sono stati commissionati 29 progetti con la partecipazione di capitali stranieri e il sostegno di Kazakh Invest. A riferirlo il vicepresidente dell’agenzia Rustam Issatayev, che ha parlato delle misure per l'attrazione degli investimenti nel corso di una conferenza stampa. Entro la fine dell'anno, altri 28 progetti dovrebbero essere diventare operativi. In totale, 57 progetti del valore di 5,1 miliardi di dollari, realizzati congiuntamente, creeranno oltre 10 mila posti di lavoro permanenti. Nel 2018, 27 progetti per 3,1 miliardi di dollari sono stati commissionati con il sostegno di Kazakh Invest. Nel corso dell'anno sono stati avviati progetti come un impianto solare da 50 MW nella regione di Zhambyl, un cementificio con una capacità produttiva di un milione di tonnellate all'anno nella regione di Kyzylorda e il primo impianto di produzione di latte di cammello del Kazakhstan nella regione del Turkestan. (segue) (Res)