Kazakhstan: investitori stranieri nel 2018 hanno creato 6 mila posti di lavoro (2)

- Altri progetti di investimento comprendevano la produzione di rotaie ferroviarie (200 mila ruote all'anno) nella regione di Pavlodar; trasformatori (100 unità all'anno) a Nur-Sultan; e la modernizzazione di un impianto di costruzione di macchinari (8,5 migliaia di tonnellate all'anno) nella regione di Karaganda. In questo caso, la realizzazione di tali progetti ha creato 6 mila posti di lavoro permanenti. Nel 2019, Kazakh Invest prevede di facilitare la messa in servizio di 30 progetti con la partecipazione di capitali stranieri per un valore di 2 miliardi di dollari. Circa il 40 per cento dei progetti riguarda nuovi settori dell'economia: energia rinnovabile e tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La capacità totale pianificata degli impianti solari sarà di 400 MW, per gli impianti eolici di 90 MW e per quanto concerne le centrali idroelettriche di 25 MW. Il valore totale dell'investimento delle centrali elettriche sarà di 680 milioni di dollari. (Res)