Cina: viceministro Agricoltura Qu Dongyu eletto nuovo direttore della Fao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro cinese dell'Agricoltura e degli affari rurali, Qu Dongyu, è stato eletto ieri nuovo direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Lo riporta la stampa cinese, che sottolinea che Qu è il primo ufficiale cinese ad essere scelto come capo della Fao negli oltre 70 anni di storia delle Nazioni Unite. La sua elezione ha avuto luogo durante la 41ma sessione della Conferenza della Fao, che ha riunito rappresentanti di tutti i 194 stati membri dell'agenzia a Roma, in Italia. Qu ha ricevuto 108 voti su 191 totalmente espressi, ottenendo la maggioranza in un solo turno di votazioni. "Come nuovo direttore generale della Fao mi impegnerò per le ispirazioni originali, il mandato e la missione dell'organizzazione", ha detto Qu subito dopo essere stato eletto. "Accolgo la mia responsabilità nella supervisione delle conferenze tramite un approccio basato sulle regole, e sosterrò i principi di equità, apertura, giustizia e trasparenza, rimanendo imparziale e neutrale", ha aggiunto il neo presidente. (segue) (Cip)