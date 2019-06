Cina: viceministro Agricoltura Qu Dongyu eletto nuovo direttore della Fao (2)

- Il nuovo direttore inaugurerà il suo mandato il 1° agosto, sostituendo il brasiliano Jose Graziano Da Silva, che ha guidato l'agenzia per due mandati consecutivi da quando è stato eletto nel 2011. Il mandato di Qu durerà fino al 31 luglio 2023. "Speriamo e crediamo che sotto la guida di Qu, la Fao possa realizzare nuovi e più grandi risultati. La Cina collaborerà pienamente con l'associazione in tutti gli aspetti per la sicurezza alimentare mondiale e lo sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali", ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e degli affari rurali della Cina,Han Changfu, in una intervista all'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" a margine della conferenza. La 41ma sessione della Conferenza si è aperta il 22 giugno e durerà fino al 29 giugno. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao)è stata fondata nel 1945 e comprende 194 stati membri, più un'organizzazione membro (l'Unione Europea) e due membri associati (le Isole Faroe e Tokelau). (Cip)