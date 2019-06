India: si conclude congresso Mice and Luxury Travel

- Si conclude oggi a Mumbai il settimo congresso annuale Mice India and Luxury Travel (Milt), organizzato da Qna International. L'evento, dedicato ai segmenti del turismo di lusso e del turismo congressuale (Mice, Meetings, incentives, conferencing, exhibitions), è iniziato ieri, dopo una prima fase a Nuova Delhi il 17 e 18 giugno. Da uno studio pubblicato dagli organizzatori è emerso che entro il 2020 l’India potrebbe generare due milioni di visitatori all’anno in uscita nei segmenti del turismo di lusso e del turismo congressuale. Questo mercato turistico in uscita dal paese asiatico, uno dei più in crescita del mondo, dovrebbe arrivare a valere nove miliardi di dollari entro il 2025. Secondo la ricerca, inoltre, l’India diventerà entro la fine di quest’anno il sesto mercato mondiale per i viaggi d’affari. (Inn)