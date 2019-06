Sicurezza: prosegue collaborazione polizie di Italia e Cina nei pattugliamenti congiunti

- Tornano a Pechino i pattugliamenti congiunti tra le forze di polizia italiane e cinesi, il progetto innovativo che vede uniti i due paesi in un’attività di pattugliamento nelle città orientali della Cina, risultato di un alto livello di cooperazione in materia di sicurezza. L’obiettivo comune, riferisce una nota della Polizia, è quello di assistere i viaggiatori italiani in Cina e facilitare la comunicazione con le forze di polizia locali in caso di necessità. L’iniziativa è alla sua terza edizione in Cina con una collaborazione che ha contribuito ad accrescere sicurezza e fiducia, se è vero che negli ultimi due anni il numero dei visti italiani per la Cina è cresciuto del 18% e, anche nel 2019, i dati parlano di un incremento del 16 per cento se confrontati con lo stesso periodo dell’anno scorso. (segue) (Com)