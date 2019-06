Sicurezza: prosegue collaborazione polizie di Italia e Cina nei pattugliamenti congiunti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Sequi ha detto: “I pattugliamenti congiunti sono un ottimo esempio della cooperazione tra i nostri due Paesi. Negli ultimi tre anni pattugliatori italiani e cinesi hanno contribuito a rafforzare la collaborazione nel settore della pubblica sicurezza e ad aumentare i flussi turistici nei due Paesi. Anche grazie a iniziative come questa l’Italia si è affermata quale prima destinazione turistica nell’Unione Europea dei viaggiatori cinesi. Si tratta di un risultato che vogliamo consolidare soprattutto in vista dell’Anno bilaterale della Cultura e del Turismo che celebreremo nel 2020”. (segue) (Com)