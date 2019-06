Sicurezza: prosegue collaborazione polizie di Italia e Cina nei pattugliamenti congiunti (4)

- Soddisfazione nelle parole del prefetto Rizzi: “Consolidare l’alleanza Italia-Cina in materia di sicurezza anche attraverso i pattugliamenti congiunti nei nostri Paesi rappresenta una priorità per contrastare le minacce criminali, che oggi non hanno confini, e accrescere la fiducia necessaria per elevare gli standard culturali ed economici. I nostri poliziotti e carabinieri lavoreranno con i colleghi cinesi, e al rientro, se non scriveranno “Il Milione” di Marco Polo, porteranno a casa un’esperienza professionale ed umana straordinaria”. (segue) (Com)