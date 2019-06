Sicurezza: prosegue collaborazione polizie di Italia e Cina nei pattugliamenti congiunti (5)

- Negli anni scorsi anche in Italia sono stati accolti gli operatori della Polizia cinese che, insieme alle forze di polizia italiane, hanno effettuato pattugliamenti nella città di Roma, Milano, Firenze, Venezia e Prato. E per rafforzare lo scambio di informazioni e di reciproca fiducia saranno proprio alcuni degli stessi operatori che hanno già lavorato con loro in Italia ad aver raggiunto quest’anno i colleghi cinesi nelle quattro città interessate dai pattugliamenti, così da proseguire un rapporto professionale ed umano che ha avuto già ottimi risultati. (Com)