Difesa: Iran, “cyber-attacco Usa non ha causato danni” (2)

- La “Washington Post” ha riferito nel fine settimana che il personale del Cyber Command statunitense ha lanciato un attacco informatico giovedì sera, 20 giugno, paralizzando il comando militare dell'Iran e in particolare il sistema di lancio e controllo dei missili. L’attacco sarebbe stato pianificato in risposta al danneggiamento di due petroliere iraniane nel Golfo dell’Oman, la cui responsabilità secondo gli Stati Uniti ricadrebbe sull’Iran. Le autorità di Washington si sono rifiutate di commentare le informazioni diffuse dalla “Washington Post”. Secondo Thomas Bossert, ex consigliere per la sicurezza cibernetica della Casa Bianca nell'amministrazione del presidente Donald Trump, l’operazione “serve a difendere la Marina Militare degli Stati Uniti e le operazioni commerciali nello Stretto di Hormuz". Secondo l’articolo, negli ultimi due anni le forze cibernetiche iraniane hanno cercato più volte di hackerare i sistemi delle navi militari statunitensi nel Golfo Persico. "Non c'è dubbio che c'è stato un aumento dell'attività cibernetica iraniana", ha affermato Christopher Krebs, direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency del Dipartimento per la sicurezza nazionale. (Irt)