Turchia: Erdogan si congratula con il candidato dell’opposizione eletto sindaco a Istanbul

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è congratulato con Ekrem Imamoglu, il candidato del Partito repubblicano popolare (Chp), principale forza dell’opposizione in Turchia, eletto ieri sindaco di Istanbul. "La volontà nazionale si è manifestata ancora una volta oggi. Mi congratulo con Ekrem Imamoglu, che ha vinto le elezioni, secondo i risultati non ufficiali ", ha detto Erdogan in un post su Twitter. Dopo il conteggio del 99,37 per cento delle schede (30.989 seggi su 31.186), il politico dell'opposizione è nettamente in testa con il 54,03 per cento delle preferenze (4.698.782 voti) contro il 45,09 per cento dei voti (3.921.201 preferenze) ottenuti dal rivale Binali Yildirim, ex premier ed ex presidente del parlamento e candidato del Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Erdogan. Il capo dello Stato turco ha detto che continuerà a lavorare "senza compromettere la democrazia, lo stato di diritto e la pace, la prosperità e la stabilità del nostro paese". (segue) (Tua)