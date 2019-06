Azerbaigian-Montenegro: premier Markovic in visita a Baku

- Il primo ministro del Montenegro Dusko Markovic è arrivato in Azerbaigian per una visita ufficiale. Ad accogliere Markovic all'aeroporto internazionale Heydar Aliyev è stata schierata una guardia d'onore. In rappresentanza del governo di Baku, ad accogliere il premier montenegrino, era presente il vice primo ministro dell'Azerbaigian Ali Hasanov. L'agenda di Markovic prevede una serie di incontri con le massime cariche statali locali. (Res)