Arabia Saudita: un morto e sette feriti in attacco Houthi all'aeroporto di Abha

- Un cittadino siriano è stato ucciso e sette civili sono stati feriti in un attacco lanciato da parte delle milizie ribelli yemenite Houthi contro l'aeroporto internazionale di Abha. Lo ha reso noto il colonnello Turki Al Malki, portavoce ufficiale per la Coalizione militare a guida saudita intervenuta in Yemen nel 2015 in favore del presidente riconosciuto dalla Comunità internazionale, Abd Rabbo Mansour Hadi. "Alle 21.10 di domenica le milizie Houthi alleate dell'Iran hanno lanciato un attacco all'aeroporto Internazionale di Abha attraverso il quale transitano quotidianamente migliaia di civili, tra cui sauditi e residenti di varie nazionalità", ha detto al Malki in una dichiarazione alla stampa, citato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”. (segue) (Res)