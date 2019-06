Georgia: proteste proseguiranno oggi davanti alla sede del ministero dell'Interno

- Proseguiranno anche nella giornata odierna le manifestazioni antigovernative in Georgia. Alle 14 ora locale (le 12 in Italia) i dimostranti si riuniranno dinnanzi alla sede del ministero dell’Interno, per chiedere le dimissioni del titolare del dicastero Giorgi Gakharia. Alle 19 (le 17 italiane), invece, il corteo si sposterà dinnanzi alla sede del parlamento, il luogo dove sinora hanno avuto luogo tutti gli atti di protesta degli ultimi giorni. Oltre alle dimissioni di Gakharia, i manifestanti chiedono lo svolgimento di elezioni parlamentari attraverso un sistema di voto proporzionale e il rilascio di persone detenute il 20 giugno, il primo giorno di proteste. Le manifestazioni svoltesi giovedì scorso a Tbilisi sono state provocate dalla partecipazione dei delegati russi alla riunione dell'Assemblea interparlamentare sull'ortodossia organizzata nella sede del parlamento georgiano. I manifestanti hanno cercato di prendere d'assalto l'edificio ma sono stati dispersi dalle forze speciali, che hanno usato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti. Il bilancio della serata di disordine pubblico è stato di 300 fermi di polizia e oltre 240 persone finite in ospedale per ricevere cure mediche di varia entità. (Res)