Georgia: in corso riunione direzione Sogno georgiano, focus su proteste antigovernative (2)

- Le manifestazioni svoltesi giovedì scorso a Tbilisi sono state provocate dalla partecipazione dei delegati russi alla riunione dell'Assemblea interparlamentare sull'ortodossia organizzata nella sede del parlamento georgiano. I manifestanti hanno cercato di prendere d'assalto l'edificio ma sono stati dispersi dalle forze speciali, che hanno usato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti. Il bilancio della serata di disordine pubblico è stato di 300 fermi di polizia e oltre 240 persone finite in ospedale per ricevere cure mediche di varia entità. I manifestanti proseguono da giorni le loro proteste in maniera pacifica e hanno tre obiettivi principali: le dimissioni del ministro dell'Interno Giorgi Gakharia; la liberazione dei manifestanti arrestati il 20 giugno; e lo svolgimento di elezioni anticipate attraverso un sistema proporzionale. (Res)