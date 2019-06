Cina: ministero Esteri, no al protezionismo, Pechino difenderà i propri interessi

- La comunità internazionale riconosce che il protezionismo è un fattore negativo, e la Cina salvaguarderà i propri interessi fondamentali. Lo ha dichiarato l'assistente del ministro degli Affari esteri cinese, Zhang Jun, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Pechino in vista della partecipazione del presidente cinese Xi Jinping al G20 di Osaka, in Giappone. "L'economia mondiale sta affrontando rischi sempre maggiori e lo scopo del G20 dovrebbe essere quello di creare un ambiente favorevole per il mondo e le imprese globali attraverso unità e cooperazione", ha detto Zhang. (segue) (Cip)