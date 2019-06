Imprese: Cina, colossi spedizioni espresse registrano crescita robusta a maggio (2)

- Sto Express ha registrato una crescita annuale del 47,53 per cento rispetto al volume di affari del corriere, che ha aumentato le entrate del servizio espresso del 44,24 per cento. A maggio, Yto Express ha guadagnato 2,17 miliardi di yuan (315 milioni di dollari) nel suo servizio di corriere, con un incremento del 12,93 per cento rispetto all'anno precedente. La società ha trasportato 718 milioni di pacchi, un aumento del 28,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel mese di maggio, Sf Holding ha registrato un aumento del fatturato del 12,54 per cento su base annua a circa 8,1 miliardi di yuan (1,17 miliardi di dollari), con un volume di affari del 10,19 per cento a 346 milioni di pacchi, secondo il rapporto mensile della società. (Cip)