Cina: Pechino introduce capitali stranieri per conservazione altopiano Qinghai-Tibet

- Le autorità di conservazione nella provincia di Qinghai, nel nord-ovest della Cina, hanno annunciato di aver intensificato gli sforzi per introdurre capitale straniero destinato a iniziative di conservazione della biodiversità sull'altopiano del Qinghai-Tibet. "Un progetto sostenuto dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) e dal Fondo mondiale per l’ambiente (Gef) ha dato il via al rafforzamento del sistema di aree protette nella montagna di Qilian e nel lago Qinghai", ha dichiarato Gao Jingyu, vicedirettore dell'Amministrazione forestale e delle praterie del Qinghai. Il progetto prevede una sovvenzione di 3 milioni di dollari da parte del Gef e altri 18 milioni di dollari da parte delle autorità cinesi. È programmato per durare da quest'anno fino al 2023, ha spiegato Gao. "Il progetto mira a rafforzare il quadro giuridico e sistematico e coinvolgere le comunità locali nella gestione delle risorse naturali", ha affermato Ma Chaode, direttore del programma dell'ufficio Undp in Cina. Un progetto simile nell'area è durato dal 2013 al 2017. Nel 2017, un progetto pilota per Qilian Mountain National Park è iniziato nel nord-ovest della Cina, coprendo 50.200 chilometri quadrati nelle province di Qinghai e Gansu. (Cip)