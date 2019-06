Indonesia: montano le proteste per la sorveglianze delle autorità sulle applicazioni online

- L’Indonesia è teatro di crescenti proteste e insofferenza per le misure di controllo e sorveglianza delle applicazioni di messaggistica istantanea online introdotte dal governo Indonesiano il mese scorso, in risposta alle proteste e agli scontri che hanno seguito la proclamazione dell’esito delle elezioni presidenziali. Secondo esperti di diritto e privacy del paese, le misure restrittive introdotte dalle autorità, giustificate dall’esigenza di combattere la disinformazione, hanno alimentato le tensioni sociali anziché placarle, e sollevato forti dubbi in merito alla protezione dei dati personali e della privacy dei 171 milioni di utenti del web in quel paese. Tra le applicazioni di messaggistica maggiormente interessate dai controlli figura WhatsApp: il capo dell’unità per i crimini informatici della Polizia nazionale indonesiana, Rickynaldo Chairul, ha spiegato che “molte persone credono che diffondere false informazioni tramite WhatsApp sia più sicuro che farlo sui social media, ed è per questo che abbiamo deciso di attivare il pattugliamento informatico” dei gruppi che utilizzano quell’applicazione. Secondo il funzionario, le misure di controllo non costituiscono una violazione di alcuna legge in vigore. “Non esiste alcuna legge in proposito. E comunque, c’è una quantità enorme di false informazioni diffuse sui gruppi WhatsApp”. (segue) (Fim)