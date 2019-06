Penisola coreana: presidente Usa Trump potrebbe visitare zona demilitarizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe visitare la Zona demilitarizzata al confine tra le due Coree domenica, in occasione della sia visita di Stato a Seul a margine del summit G-20 in programma questa settimana ad Osaka, in Giappone. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui la visita potrebbe tenersi dopo il summit tra Trump e l’omologo sudcoreano, Moon Jae-in, in programma domenica. La zona demilitarizzata, che separa le due Coree dall’armistizio del 1953, dista circa 50 chilometri da Seul, e Trump la raggiungerebbe in elicottero. La visita di Trump in Corea del Sud si protrarrà per due giorni a partire da Sabato sera, 29 giugno. (segue) (Git)