Penisola coreana: presidente Usa Trump potrebbe visitare zona demilitarizzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha sollecitato ieri la Corea del Nord ad organizzare un altro summit tra i leader dei due paesi, prima della visita a a Seul del presidente Usa Donald Trump, in programma la prossima settimana. Il rappresentante speciale degli Usa per la Corea del Nord, Stephen Biegun, intervenuto ad un forum organizzato dal think tank Atlantic Council a Washington, ha ribadito frattanto che la porta per i colloqui con il Nord resta “spalancata”, e che gli Usa sono pronti a intraprendere nuove discussioni senza alcuna precondizione. “Sollecito la Corea del Nord a rispondere all’invito aperto del presidente (sudcoreano) Moon per un summit inter-coreano, se possibile, prima della visita del presidente Trump alla Corea del Sud, la prossima settimana”, ha detto Biegun. (segue) (Git)