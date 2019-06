Trasporto aereo: Iata, la Cina diventerà il più grande mercato dell'aviazione nel 2025

- L'Associazione per il trasporto aereo internazionale (Iata) prevede che la Cina sorpasserà gli Stati Uniti nel 2022-2025, affermandosi come mercato aereo più grande del mondo, con un traffico passeggeri che raggiungerà 980 milioni nel 2022. Lo ha dichiarato Hou Yi, direttore del servizio aeroportuale, passeggeri, merci e sicurezza di Iata per l'Asia settentrionale, al Forum sull'aviazione civile 2019 svoltosi il 19 giugno. Secondo i dati dell'Amministrazione dell'aviazione civile, il volume annuale di traffico passeggeri degli aeroporti della Cina ha raggiunto 1.264 milioni nel 2018, con un aumento del 10,2 per cento rispetto al 2017. Attualmente ci sono circa 235 aeroporti in Cina, e i funzionari stimano che entro il 2035 la Cina avrà bisogno di circa 450 aeroporti. Gli analisti prevedono che a quel punto il traffico passeggeri cinese dell'aviazione civile rappresenterà un quarto di quello mondiale. (segue) (Cip)