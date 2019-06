Imprese: Cina, Volkswagen ha iniziato a produrre auto Nev nello stabilimento di Tientsin (2)

- Engel ha affermato che Volkswagen prevede di consegnare 22 milioni di veicoli completamente elettrici a livello globale entro il 2028, oltre la metà dei quali sarà prodotta in Cina. "Volkswagen prevede inoltre di consegnare 400 mila Nev in Cina entro il 2020, e la cifra aumenterà a 1,5 milioni entro il 2025, con l'impianto di Tientsin che ha un ruolo chiave nella produzione", ha aggiunto Engel. La joint venture Volkswagen Automatic Transmission Tientsin Co. è stata fondata nel luglio 2012, con un investimento di 5 miliardi di yuan (circa 727 milioni di dollari). Finora, ha investito quasi 18,7 miliardi di yuan (2,72 miliardi di dollari) in totale. Secondo i dati ufficiali forniti da Pechino, la produzione e le vendite di Nev in Cina hanno raggiunto rispettivamente quota 480 e 464 mila, con un aumento rispettivamente del 46 e del 41,5 per cento su base annua. (segue) (Cip)