Imprese: Cina, Volkswagen ha iniziato a produrre auto Nev nello stabilimento di Tientsin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Volkswagen progetta di costruire un veicolo elettrico Suv per il mercato cinese, che sarà in vendita nel 2021, nel tentativo da parte la casa automobilistica tedesca di incrementare la produzione di veicoli a emissioni zero. Volkswagen ha spiegato che il nuovo Suv è l'ultima mossa della strategia di crescita della casa automobilistica in Cina, dove le auto elettriche ricevono un trattamento preferenziale da parte del governo. Il nuovo Suv, presentato dal costruttore tedesco ieri a Shanghai, avrà un'autonomia fino a 450 chilometri con una singola carica. "Intendiamo produrre più di 22 milioni di auto elettriche nei prossimi 10 anni", ha detto l'amministratore delegato di Volkswagen, Herbert Diess, aggiungendo che circa la metà degli ingegneri dell'azienda sta lavorando a prodotti destinati al mercato della Cina. (Cip)