Cina: Xi ha allentato la presa su Hong Kong per la sua importanza finanziaria (3)

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha suggerito martedì, 18 giugno, che la controversa proposta di legge sulle estradizioni verso la Cina continentale, la cui discussione è stata rinviata a tempo indefinito in risposta alle proteste di massa delle ultime settimane, finirà probabilmente per scadere il prossimo anno senza essere stata discussa dal Consiglio legislativo cittadino. Lam è tornata a scusarsi per la gestione del piano e l’iniziare risposta alle proteste da parte dei cittadini dell’ex colonia britannica, che temono il provvedimento possa minare l’indipendenza e l’autonomia del sistema giudiziario dell’isola. “Vi ho sentito forte e chiaro”, ha detto Lam in riferimento alle proteste delle scorse settimane, che domenica hanno coinvolto quasi due milioni di honkonesi. “Offro le mie scuse più sincere ai cittadini di Hong Kong”. Lam ha ammesso che il disegno di legge “ha causato così tanta ansia, preoccupazioni e divergenze di opinioni, che non intendo procedere di nuovo con questo esercizio legislativo, se tali paure non riceveranno una risposta soddisfacente”. Lam ha ricordato che il disegno di legge verrà invalidato, se non sarà discusso prima della scadenza del mandato dell’attuale Consiglio legislativo, a luglio 2020. (segue) (Cip)