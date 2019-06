Usa-Corea del Nord: segretario di Stato Pompeo, colloqui di lavoro “possibilità reale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato che esiste la “possibilità molto reale” che Washington e Pyongyang possano riprendere i colloqui di lavoro sulla denuclearizzazione, dopo il recente scambio di missive tra i leader dei due paesi. Pompeo lo ha dichiarato ieri, nel corso di una conferenza stampa a Washington, aggiungendo che gli Stati Uniti sono pronti a riprendere il dialogo con il Nord “in qualunque momento”, nel caso Pyongyang segnali di essere pronto a fare altrettanto. Poche ore prima, i media di Stato nordcoreani hanno riferito che il leader di quel paese, Kim Jong-un, ha ricevuto dal presidente Usa Donald Trump una lettera “eccellente e dal contenuto interessante”. “Siamo al lavoro per gettare le fondamenta (di nuovi colloqui) sin da Hanoi. Riteniamo di essere in una posizione migliore, e credo che le dichiarazioni giunte dalla Corea del Nord questa mattina suggeriscono che (il riavvio dei colloqui) sia una possibilità molto reale”, ha detto Pompeo. (segue) (Was)