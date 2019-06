Usa-Corea del Nord: segretario di Stato Pompeo, colloqui di lavoro “possibilità reale” (7)

- Xi ha già fornito un assist in questo senso a Pyongyang prima dell'inizio della visita, affermando che la Corea del Nord sta muovendo nella "giusta direzione", tentando di risolvere politicamente le questioni relative alla Penisola coreana. Xi ha espresso il proprio giudizio in un raro editoriale pubblicato oggi dal quotidiano di Stato nordcoreano "Rodong Sinmun", in vista della visita della prima visita di Xi a Pyongyang, a partire da domani. Nell'editoriale, Xi non menziona lo stallo nei colloqui sulla denuclearizzazione tra Stati Uniti e Corea del Nord. Il presidente cinese ha scritto che la sua visita di due giorni alla Corea del Nord consentirà di "rafforzare la comunicazione strategica e lo scambio" tra i due paesi alleati tradizionali. (segue) (Was)