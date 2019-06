Corea del Sud: nuovo consigliere presidenziale si impegna a promuovere crescita inclusiva (3)

- Le esportazioni sudcoreane di prodotti relativi alla tecnologia per l’informazione e le comunicazioni (Ict) hanno segnato il settimo calo mensile consecutivo a maggio, per effetto della debole domanda estera di semiconduttori, smartphone e schermi piatti. E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dal ministero delle Scienze e dell’Ict nella giornata di oggi. Il totale delle esportazioni settoriali in uscita ha raggiunto il mese scorso la cifra di 14,3 miliardi di dollari, in calo del 22,6 per cento su base annua. Le esportazioni di semiconduttori, una delle principali voci dell’export sudcoreano, ha subito un tracollo del 30 per cento su base annua, a circa 7,6 miliardi di dollari, soprattutto a causa del calo dei prezzi globali della memoria informatica e della domanda di chip di sistema. Il calo delle esportazioni sudcoreane di semiconduttori prosegue da sei mesi consecutivi. (segue) (Git)