Corea del Sud: nuovo consigliere presidenziale si impegna a promuovere crescita inclusiva (4)

- Il vicepremier e ministro delle Finanze della Corea del Sud, Hong Nam-kim, ha avvertito che l’economia del paese potrebbe aver sviluppato una vulnerabilità ancora maggiore alla conflittualità commerciale in atto tra Stati uniti e Cina, ed ha aggiunto che Seul è pronta ad adottare “misure appropriate” di stabilizzazione dei mercati finanziari laddove necessario. Le parole del ministro, che paiono smentire i toni più ottimistici di sue recenti dichiarazioni, suggeriscono la necessità di un intervento diretto di Seul nei cambi valutari per proteggere il valore del won nel contesto delle turbolenze globali. “C’è la possibilità che l’impatto dell’intensificazione del conflitto commerciale Usa-Cina possa aggravarsi”, ha detto Hong durante una riunione di emergenza dei ministri economici del governo. Il ministro ha sollecitato l’Assemblea nazionale a mettere da parte gli scontri tra schieramenti e approvare la manovra correttiva da 5,6 miliardi di dollari, che include fondi addizionali per il sostegno alle aziende esportatrici del paese. (segue) (Git)