Corea del Sud: nuovo consigliere presidenziale si impegna a promuovere crescita inclusiva (8)

- La Corea del Sud ha visto calare le proprie esportazioni più della media degli altri paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), per effetto del brusco calo delle spedizioni di semiconduttori, navi e prodotti petrolchimici. Stando ai dati pubblicati dall’Ocse, la quarta economia asiatica ha visto calare il proprio export del 5,9 per cento nel mese di gennaio: la contrazione pone il paese al 26mo posto tra i 32 membri dell’Organizzazione in termini di andamento dell’export. Il tasso di crescita annuo dell’export sudcoreano ha toccato un picco del 20,6 per cento a ottobre dello scorso anno, collocando Seul al secondo posto tra i paesi Ocse; il mese successivo, però, una contrazione del 3,6 per cento ha fatto precipitare il paese dal 16mo posto della graduatoria. (Git)