Kosovo: ambasciatore Usa Kosnett, revoca dazi su merci serbe primo passo per ripresa dialogo

- Il Kosovo dovrebbe sospendere la misura sui dazi verso le merci serbe e bosniache come primo passo per tornare al dialogo. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo, Philip Kosnett, in un’intervista al portale di informazione “RajoniPress”. "Riteniamo che entrambi i governi, quelli di Pristina e Belgrado, dovrebbero intraprendere passi e affrontare il dialogo in modo creativo e sul giusto compromesso, e intraprendere passi che potrebbero non essere popolari per nessuno dei paesi", ha detto Kosnett. "Quello che voglio dire è che l'opinione del governo degli Stati Uniti è che i negoziatori di entrambe le parti hanno la libertà di decidere da soli ciò di cui vogliono parlare. Quando il governo degli Stati Uniti ha detto l'anno scorso che non avrebbe obiettato rispetto all'accordo sui confini, non abbiamo detto di preferire la modifica ai confini, ma stiamo solo dicendo che i negoziatori dovrebbero essere liberi di discutere su ciò che vogliono", ha concluso l’ambasciatore. (segue) (Kop)