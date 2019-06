Business news: Perù, governo rivede al ribasso previsioni di crescita per il 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Economia peruviano, Carlos Oliva, ha annunciato che il suo ministero correggerà al ribasso le previsioni di crescita dell’economia peruviana per il 2019, portandole dal 4,2 per cento al 3,7 per cento. Il ministro ha parlato in un’intervista rilasciata all’emittente “Canal N”. “Il ritmo di crescita è rallentato nel primo semestre, ma nonostante ciò l'economia ha continuato a crescere, specialmente nei settori non primari; il rallentamento è stato dovuto principalmente al settore minerario e della pesca”, ha detto il ministro. (Res)