Business news: Messico, da gennaio ad aprile produzione gas ancora in calo

- Nei primi quattro mesi del 2019, la produzione nazionale di gas naturale in Messico si è attestata al livello più basso dal 2005. Lo scrive il quotidiano messicano "El Financiero" secondo cui, analizzando i dati della compagnia, la produzione media giornaliera è stata di 4.796 milioni di piedi cubici, lo 0,5 per cento in meno rispetto al primo quadrimestre del 2018. Un dato che però conferma, per la quinta volta consecutiva, un avvio di anno in calo nella produzione di gas. Nel 2007 la produzione quotidiana aveva superato di poco quota 7.000 milioni, e da lì ha iniziato un costante calo frenato solo nel biennio 2013-2015. (Res)