Business news: Messico, Bbva annuncia investimenti per 2,9 miliardi di euro fino al 2024

- Il presidente della banca spagnola Bbva (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), Carlos Torres Vila, ha annunciato l'intenzione di effettuare investimenti pari a circa 2,9 miliardi di euro in Messico, nel sessennio 2019-2024. L'annuncio, si legge in una nota della Bbva, è stato fatto nel corso di un incontro "cordiale e fruttuoso" tenuto a Città del Messico con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Torres Vila ha "sottolineato il ruolo guida del gruppo in tema idi innovazione e trasformazione tecnologica". In Messico, prosegue la nota, Bbva è "impegnata nel processo di diminuzione dell'uso del denaro contante, contribuendo così a combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio del denaro sporco". Il gruppo "offre copertura al 96 per cento della popolazione adulta che si trova nel 67 per cento dei municipi del paese". (Res)