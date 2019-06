Giappone: Ghosn accusato di aver trasferito fondi da Renault a società libanese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente di Nissan Motor, Carlos Ghosn, ha deviato metà dei fondi inviati da Renault e Nissan a un concessionario dell’Oman a una sua società con sede in Libano. E’ la nuova accusa mossa al manager dai procuratori di Tokyo, secondo cui Ghosn si servì del concessionario Suhail Bahwan Automobiles (Sba) per trasferire 3,1 milioni di dollari provenienti e circa 5 milioni di dollari da Nissan a Gfi, una società di investimenti del Libano di cui lo stesso Ghosn era proprietario di fatto. Secondo i procuratori, i fondi inviati a Sba erano parte dei fondi messi a sua disposizione dalle due case automobilistiche per l’utilizzo discrezionale nella veste di presidente. I procuratori di Tokyo ritengono che Ghosn abbia trasferito dapprima fondi provenienti da Renault, e poi da Nissan. (segue) (Git)