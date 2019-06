Giappone: Ghosn accusato di aver trasferito fondi da Renault a società libanese (4)

- L’ex presidente di Nissan Motor, Carlos Ghosn, ha presenziato il 23 maggio a una udienza pre-processuale presso la Corte distrettuale di Tokyo, durante la quale sono stati discussi i presunti trasferimenti di perdite finanziarie private per 16,5 milioni di dollari a carico della casa automobilistica giapponese. Il manager 65enne si è presentato all’udienza in giacca e cravatta, accompagnato da quattro dei suoi avvocati. All’udienza pre-processuale hanno preso parte anche i procuratori. Nel corso dell’udienza l’accusa e la difesa di Ghosn hanno presentato in termini generali le rispettive posizioni, senza però ingaggiare un dibattito diretto. (segue) (Git)