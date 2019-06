Giappone: Ghosn accusato di aver trasferito fondi da Renault a società libanese (6)

- Carole Ghosn, moglie dell’ex presidente di Renault e Nissan, Carlos Ghosn, ha negato ogni forma di coinvolgimento nelle presunte attività illecite imputate a lei e al marito, ed ha chiesto che venga revocata la condizione del rilascio su cauzione del marito che proibisce ogni incontro tra i due coniugi. Nel corso di una videointervista concessa in esclusiva da New York al quotidiano “Nikkei”, la scorsa settimana, Carole Ghosn ha dichiarato di non avere “nulla a che fare” con i fondi di Nissan che il marito avrebbe veicolato illecitamente a un’azienda da lei controllata, tramite un distributore della casa automobilistica giapponese nell’Oman. Secondo i procuratori giapponesi, i fondi sono stati utilizzati per acquistare uno yacht di lusso utilizzato dalla famiglia Ghosn. “Non ho nulla a che fare con la società (che avrebbe ricevuto il denaro)”, ha detto Carole Ghosn. “Sono titolare della barca in questione, l’ho allestita io, ma non avevo nemmeno idea che esistesse una società”. La moglie di Carlos Ghosn ha anche commentato la questione dell’accordo di sponsorizzazione sottoscritto dall’ex presidente di Renault con la reggia di Versailles, affermando che l’operazione “non ha causato alcuna perdita” per l’azienda francese. (segue) (Git)