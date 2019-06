Turchia: Imamoglu eletto (di nuovo) sindaco di Istanbul, battuto il candidato di Erdogan

- I cittadini di Istanbul hanno nuovamente scelto Ekrem Imamoglu, il candidato del Partito repubblicano popolare (Chp), principale forza dell’opposizione in Turchia, come nuovo sindaco di Istanbul. Dopo il conteggio del 99,37 per cento delle schede (30.989 seggi su 31.186), il politico dell'opposizione è nettamente in testa con il 54,03 per cento delle preferenze (4.698.782 voti) contro il 45,09 per cento dei voti (3.921.201 preferenze) ottenuti dal rivale Binali Yildirim, ex premier ed ex presidente del parlamento e candidato del Partito giustizia e sviluppo (Akp) del presidente della Repubblica, Recep Tayyip Erdogan. Imamoglu era uscito vincitore anche dal voto del 31 marzo scorso, ma la consultazione era stata annullata dal Consiglio supremo per le elezioni (Ysk), che aveva accolto il ricorso presentato dall'Akp. Stavolta il distacco appare più ampio (oltre 770 mila voti) rispetto al 31 marzo, quando a dividere i due sfidanti era stata una manciata di schede elettorali. Stabile, inoltre, l'affluenza alle urne pari all'84,4 per cento rispetto all’84,6 per cento del 31 marzo. (segue) (Tua)