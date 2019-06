Turchia: Imamoglu eletto (di nuovo) sindaco di Istanbul, battuto il candidato di Erdogan (2)

- In una dichiarazione rilasciata all’emittente “Ntv”, Imamoglu ha lanciato un appello al capo dello Stato: “Coordinare l’amministrazione locale con quella centrale è molto importante per risolvere i problemi urgenti di Istanbul. Sono pronto a lavorare. Nessuna posizione politica può essere al di sopra del diritto dei cittadini di vivere in pace e tranquillità, di ottenere assistenza sanitaria e di poter lavorare". Il politico dell'opposizione ha sottolineato che "non si può nascondere la realtà seppellendola" in riferimento alla cancellazione delle elezioni di marzo. Il candidato del Chp ha poi rivolto un messaggio ai suoi sostenitori: “Certo, oggi noi possiamo gioire. Ma rallegrarsi non vuol dire spezzare il cuore degli altri, di coloro che hanno perso. Questa non è una vittoria, questo è un nuovo inizio. Domani inizieremo a lavorare tutti insieme, senza alcuna divisione". (Tua)