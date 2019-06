Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L’assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti interviene al Convegno "Roma nonostante tutto", organizzato dall'Associazione Roma Produttiva.Palazzo Cardinal Cesi, via della Conciliazione, 51 (ore 10)- L’assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti interviene alla conferenza stampa "Cna Network 2019".Casina Valadier, Piazza Bucarest (ore 12)- L’assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro Carlo Cafarotti interviene al meeting "Golf&Travel"Golf Club Acquasanta, via Appia Nuova 716/A (16:30) (segue)(Rer)