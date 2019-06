Business news: brasiliana Embraer firma contratto per fornitura di 39 velivoli alla United Airlines

- L'azienda aeronautica brasiliana Embraer ha annunciato il 17 giugno la firma di un contratto per la fornitura di 39 jet E175 alla compagnia aerea statunitense United Airlines. La commessa del valore di 1,9 miliardi di dollari, comprende 20 aerei standard e 19 con l'aeromobile configurato con 70 posti a sedere. I primi aerei saranno consegnati a partire dal secondo trimestre del 2020. I velivoli sostituiranno gli aerei da 70 posti più vecchi attualmente operativi sulle tratte regionali gestite dalle società partner della compagnia aerea. Secondo Embraer, includendo questo nuovo contratto, la società ha venduto più di 585 jet E175 alle compagnie aeree in Nord America dal gennaio 2013, pari a oltre il 80 per cento di tutte le richieste in questo segmento che comprende i velivoli tra i 70 e i 76 posti a sedere . (Res)