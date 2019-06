Business news: Cile, autobus elettrici cinesi contribuiscono a riduzione emissioni di gas a Santiago

- Gli autobus elettrici di fabbricazione cinese costano meno e aiutano a ridurre le emissioni di gas a Santiago: lo ha dichiarato il ministro dei Trasporti del Cile, Gloria Hutt, secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che dal dicembre dello scorso anno sono arrivati a Santiago dalla Cina 203 autobus elettrici. Hutt ha evidenziato che i costi operativi degli autobus sono il 76 per cento in meno rispetto agli autobus alimentati a diesel. Il governo cileno, ha detto Hutt, ha scommesso sulla mobilità elettrica per aiutare l'ambiente e ridurre le emissioni di gas del 35 per cento entro il 2022, sostituendo l'attuale flotta con autobus elettrici. L'anno scorso, il governo cileno ha annunciato l'incorporazione di 208 nuovi autobus elettrici realizzati dalla nuova casa automobilistica cinese Byd. "Ogni autobus elettrico riduce le emissioni di anidride carbonica di 60 tonnellate ogni anno", ha spiegato Hutt. Complessivamente, 411 autobus elettrici saranno operativi a Santiago, rendendola una delle città principali che operano questo tipo di autobus fuori dai confini della Cina. (Res)