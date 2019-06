Business news: Brasile, presidente Bolsonaro ratifica legge che apre il mercato aereo alle aziende straniere

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha ratificato il decreto presidenziale firmato lo scorso dicembre dall'allora presidente, Michel Temer, e approvato dal parlamento lo scorso 22 maggio, che autorizza compagnie aeree anche con il 100 per cento di capitale straniero a operare nel paese. La misura modifica le condizioni per la concessione dei permessi per l'esercizio di servizi di trasporto aereo. In precedenza la legge prevedeva un limite massimo del 20 per cento di capitale straniero nelle compagnie aeree brasiliane. Le limitazioni all'ingresso di capitali stranieri facevano del Brasile uno dei paesi più chiusi per gli investimenti nel settore aereo. Secondo le informazioni della Banca Mondiale contenute nello studio Investing Across Borders, solo paesi come l'Arabia Saudita, l'Etiopia, Haiti e il Venezuela sono più restrittivi, non permettendo partecipazione di investitori stranieri nelle compagnie aeree nazionali. Molti altri paesi sudamericani come Bolivia, Cile, Colombia, Paraguay e Uruguay, invece, consentono fino al 100 per cento di controllo azionario da parte di investitori stranieri nelle compagnie aeree nazionali. (Res)