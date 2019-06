Business news: Brasile, patrimonio compagnia aerea Avianca all'asta il prossimo 10 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della prima sezione fallimentare del Tribunale dello stato di San Paolo, Joao Rodrigues de Oliveira Filho, ha fissato per il giorno 10 di luglio l'asta per la vendita del patrimonio della compagnia aerea Avianca Brasile, in crisi economica e la cui operatività è stata sospesa il mese scorso a causa della mancanza di risorse. I giudici della prima sezione fallimentare del tribunale statale di San Paolo hanno deciso ieri, a maggioranza, di autorizzare lo svolgimento dell'asta giudiziaria dopo che questa era stata sospesa lo scorso 5 maggio, in attesa di un ulteriore pronunciamento della magistratura, accogliendo il ricorso di illegalità dell'operazione presentato dalla Swissport Brasile, società che vanta un corposo credito nei confronti di Avianca. (Res)