Business news: Argentina, attività economica in calo del 5,8 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato un calo del 5,8 per cento nel primo trimestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto afferma l'Istituto nazionale di statistica (Indec) nell'ultimo rilevamento reso noto nel pomeriggio di ieri (ora locale). Il dato è inferiore dello 0,2 per cento anche rispetto al trimestre precedente mentre l'indice di "tendenza" segna un +0,1 per cento. Forte la contrazione sia a livello dell'offerta, con un -10,3 per cento, che della domanda (-10,3 per cento). All'interno di quest'ultima voce si registra un calo del consumo del 10,5 per cento e un crollo degli investimenti (formazione di capitale fisso) del 24,6 per cento. A livello settoriale le attività con una contrazione maggiore alla media sono quelle del commercio (-12,6 per cento), dell'industria manifatturiera (-10,8 per cento), delle finanze (-10,3 per cento) e della costruzione (-6,8 per cento). Positivo invece il dato relativo alle esportazioni, che segna un +1,7 per cento a fronte invece di una forte riduzione del livello di importazioni, che segna un -24,6 per cento. (Res)